注意身體健康真的很重要，不光為了自己長壽，而是為了家人著想。男星撒基努個性幽默風趣，上節目笑果十足，很得觀眾喜愛，如今看起來陽光開朗的他，其實少年時期經歷過一段艱困的歲月，最近他在節目中淚崩吐露，雖然有6個手足，但在爸爸的努力下，家境算優渥，但他高中時爸爸卻突然腦中風，狀況瞬間變調，悽慘到讓他坦言「其實不太想讓人家知道」。

撒基努作客《小明星大跟班》，聊當年心酸史，述說爸爸倒下後，媽媽全力照顧，當時大哥有2個孩子要養，大姊結婚了，二哥在離島當兵，等於家裡沒什麼人力能撐起一家經濟，小孩們想到父親奮鬥一輩子都還沒享福，於是決定硬救，於是爸爸住進呼吸治療室，不含開刀、其他設備，光住在這裡面一個月基本費用要1萬5，因此之前家裡累積的積蓄在2年內全燒光，連黃金等貴重物品都拿去典當花用，基本全家人身上完全沒錢，還反過來負債100萬。

而壓力不只爸爸病倒，撒基努二姊曾當朋友保人，結果對方付不出錢，銀行直接扣光二姊的存款，讓經濟雪上加霜，撒基努只能休學去工作，痛苦的回憶讓他當場淚崩，但表示還好當時遇上好心的醫生，幫他們當保人，緩解燃眉之急，之後開刀，似乎也很多次沒收開刀費用，讓撒基努一家得以堅強撐下去，每次爸爸動刀，必定全家到齊。

只是沒料到，為家庭變故及債務收拾殘局的代價，竟是大哥的命，撒基努表示大哥工作發生意外，即將過世前跟二姊說，自己的身故保險金拿一些去翻修家裡，「然後去完成爸爸的願望，一些債把它清一清」，家裡債務因此才清償完畢，撒基努的故事讓眾人聽了非常難過，大嘆不容易，心疼表示：「真心希望你日後一切都平順」。

(中時新聞網)