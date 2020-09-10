桃園市趙姓男子懷疑旗下李姓、童姓、阮姓少年侵吞詐騙來的70萬元，找來王姓、黃姓，及陳、劉2名少年，先將李載到汽車旅館強拍裸照、冰水潑他。後來拐出童、阮出面，阮又被砍傷。趙男見阮血流不止才放人。檢方偵結，依妨害自由提起公訴。

檢方調查，趙男是詐騙集團核心幹部，懷疑李姓、童姓、阮姓少年侵吞向某位老婦騙來的70萬元，因此找來2名王姓、黃姓，及陳、劉2名少年。去年1月將趙綁到汽車旅館，為了逼問騙款的下落，眾人痛打李一頓，強拍李的裸照，還用冰水潑他，並逼李約出童、阮出面，再把3人押到某池塘後方軟禁。

趙和其他人痛打3名少年，期間王男還拿刀砍向阮男，導致阮右側上臂開放性傷口。後續載到平鎮六和山區時，見到阮血流不止才放人。趙男被逮後，稱是黃姓大哥指使，不過黃則否認，稱只是去挺趙男。

檢方認為，趙男等人搶走少年身上的現金7000元、金項鍊、戒指、手機，不過，意在索取欠款、抵債，與強盜、搶奪、恐嚇取財犯罪構成要件不符。依法將趙等人提出妨害自由公訴。

(中時 )