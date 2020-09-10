南京從戰國起歷經十二代的六朝古都，擁有2500多年建城史和前後近500年建都史，豐富的歷史積澱，讓這座城市嚴然成為是一座文化的大熔爐，各式各樣的特色美食在南京裡都可以品嚐的到，也因為江南的人文風情，讓南京的美食料理都非常的細緻。

位在南京秦淮區的老門東隱藏著許多傳承百年風味的道地老店。圖：張厚煒攝

說起烤鴨，相信大部分的人知道都是北京烤鴨，但是卻不知道烤鴨起源於南京！產於淮河長江的鴨子非常肥美，由明成祖朱櫔從南京帶到了北京，在南京的吃的板鴨非常的細緻肥美，獨特的烹調方式提煉出食材中的鮮味，令人口齒留香，在南京秦淮區的老門東巷弄裡，就有著傳承了幾個世代專門做板鴨的百年老店，雖然門店的外觀毫不起眼，但是如果您是《鴨味迷》真的很值得坐個飛機來品嚐著有著上百年歷史的好滋味。

南京，因為十二代六朝古都的因素，所以在座城市有著多元民族的融合，在秦淮區老門東的巷弄中還有一家世代做牛肉食品的百年老店，早期間的漢人是不太食牛，因為在漢人的觀念裡，牛是專門耕牧而用的畜牲，有更多的價值。

但在北方的長城以外，逐水草而居的民族們則是牛肉的愛好者。當他們隨著王朝進入了南京這座城市後，就開始把草原文化一併帶入了南京，民族風味的烹調手藝也在南京這座百年城中流傳下來，”蔣有記“就是一家這樣有著祖先傳承的老字號，裡面的牛肉麪以及牛肉鍋貼堪稱一絕，咬下鍋貼的第一口，肉餡裡面鮮美的肉汁在口中迴盪不已，在不經意之下，猛然發現已經將眼前的盤中吃的一乾二凈，這麼美味的老店，是您嚐遊南京城中一定必來的美食站點之一。

說起南京這座城市，就不得不提起民國，南京在民國時期是首都，現今的南京，也保有了大量民國時期的相關文物，喜歡民國風的您，也是千萬不能錯過的。

提到了民國，當然民國的美食也是前往南京不能錯過的，座落在鼓樓區頤和路上的頤和公園，裡面除了有保留著民國各政要們早期居住的場所外，也保留了民國中美食的精華，其中，萬國春中菜館是頂尖中的頂尖，裡面的廚師傳承了上一個世紀的手藝與好味道，美齡粥、蒓芽回魚獅子頭、金陵燉生敲、上湯燉豆腐菊花，刀工與其口感的細膩程度堪稱世界一流，想要吃到這樣精美又道地的民國菜，大概還是只能到這家別無分號南京萬國春中菜館細細品嚐了。

萬國春中菜館的上湯燉豆腐菊花讓人有著視覺與味覺的雙重享受。圖：張厚煒攝

(中時新聞網)