《英雄聯盟》歐洲大師賽夏季正賽(2020 European Masters Summer Main Event)在經過短暫的休兵期(8/29～9/9)後，於本周四(9/10)起，接著進行後續未完的小組賽事，各小組戰績前2名的隊伍將能晉級淘汰賽；目前小組賽剛過一半，4個小組的戰績，摘要如下：

A組：沙爾克04進化(德國)、K1CK新衝浪(波蘭)同樣以2勝1敗的戰績居小組第1，春季賽冠軍LDLC戰隊(法國)暫居小組第3。

B組：今(9/10)日凌晨剛打完B組最後1輪的比賽，AGO惡棍(波蘭)、MRDS戰隊(西班牙)、玩家軍團(德國)等3支隊伍，同樣以4勝2敗的戰績排名第1，後續將會加賽決定能晉級的2支隊伍。

C組：MSFP戰隊(法國)以3戰全勝的戰績居分組第1、沃達豐巨人(西班牙)以2勝1敗的戰績居小組第2，兩隊後續只要穩紮穩打，晉級淘汰賽應該不難。

D組：費南帝克上昇(英國)、GO戰隊(法國)、MOUZ戰隊(德國)皆以2勝1敗的戰績居小組第1，3支隊伍皆非弱旅，對上其他隊伍誰也沒有必勝的信心，任何一支隊伍晉級都不意外、被淘汰都算可惜。

歐洲大師賽夏季賽賽程繼續，本周六凌晨C組2場精彩的賽事，不可錯過：

【9/12(六)凌晨2:00 西班牙沃達豐巨人@ MSFP戰隊】

在大師賽休兵期間，回到西班牙超級聯賽(SuperLiga)的沃達豐巨人，在季後賽爆冷輸給G2北極，止步於4強賽；MSFP戰隊則是回到法國聯賽(La Ligue Française)繼續夏季例行賽的賽程，並取得2勝2負的戰績。綜合來看，兩隊的近況都不算理想，但考慮到兩隊上次交手由MSFP戰隊取勝，本周六凌晨兩隊再度對上，推測MSFP戰隊能再拿下1勝，推薦「不讓分－MSFP戰隊勝」。

【9/12(六)凌晨3:00 WLG戰隊@ 7PT戰隊】

與西班牙沃達豐巨人及MSFP戰隊同在C組，WLG戰隊及7PT戰隊要想晉級淘汰賽實在不太容易；上一場比賽WLG戰隊對上7PT戰隊，前期雙方打得算是不分軒輊，中期兩隊在中路爆發團戰，7PT戰隊全滅，WLG戰隊順勢拿下巴龍，此戰大局已定，最後由WLG戰隊取得1勝。本次雙方再度交手，看好團戰能力較佳的WLG戰隊能再拿下1勝，推薦「不讓分－WLG戰隊勝」。

(中時新聞網)