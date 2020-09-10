台中李姓工程師懷疑呂姓妻子外遇，不滿對方提出離婚且多次挽回未果，今年4月間兩人又發生爭執，李男不但暴打呂女，還持水果刀、當著2名稚子的面砍殺妻子70多刀，之後意圖自殘。台中檢方認為其惡行重大，但考量其疑似患有忌妒幻想症，依殺人罪起訴，求處有期徒刑20年。

起訴指出，李男（31歲）與呂女（30歲）婚後共同育有2歲、5歲共2名孩子，但李男長期懷疑妻子外遇，兩人間還有家暴問題，呂女因而不堪其擾，再加上她認為丈夫長期忙於工作、忽略經營家庭生活，多次提出離婚要求，李男則多次挽回。

今年4月29日凌晨1時許，李男又再度懷疑妻子外遇、不滿對方提出離婚，原本在工作中的他臨時請假回家，兩人在住處發生激烈爭吵，李男憤而徒手將妻子壓制在地上、還以手肘壓住呂女頸部，所幸呂女掙脫後趕忙往樓下逃。

但李男仍不罷休，接著拿起水果刀追上呂女後，持刀朝她身上猛砍，呂女期間不斷喊「救命」，兩名年幼的孩子也不但大哭、喊著「爸爸不要」，卻無法阻止李男惡行，直到社區住戶聽到求救聲、前往查看並高聲喝止，李男才停止砍殺妻子，接著又持刀刺向自己腹部。

警方獲報到場後以辣椒水制止李男行徑，並將兩人送醫救治，但呂女身中70多刀，因呼吸衰竭不治。李男事後接受精神鑑定，醫院認為他可能患有忌妒幻想症，且李男事發前也曾向身心科求診，推測他可能是精神與情緒情況減損，才會砍殺妻子70多刀致死。

台中檢方認為，李男在兩名幼子面前砍殺髮妻，且手段兇殘、惡性不輕，本應重懲，考量他沒有前科、素行尚可，且從2月起就因妄想症就診治療，雖犯案時未達精神耗弱程度，是因一時情緒失控鑄下大錯，依殺人罪起訴，請求量處有期徒刑20年。

(中時 )