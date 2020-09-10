秋冬流感季來臨，韓國昨（9）日宣布，境內出現新冠病毒、流感病毒雙重感染的案例。

綜合韓聯社、韓國媒體KBS World報導，韓國疾病管理本部中央防疫對策本部長鄭銀敬（Jeong Eun-kyeong）昨日在記者會上宣布，韓國境內出現部分患者體內新冠病毒與流感病毒檢測都呈現陽性的案例，她說還需要進一步分析、確認雙重感染會否比單純染上新冠肺炎更致命，或是出現更嚴重的症狀，後續會宣布更多細節。

鄭銀敬也強調，國外已經出現新冠與流感的雙重感染病例。鄭銀敬表示，雙重感染病例來自於現在處於冬季的南半球，同時感染流感與新冠兩種病毒的機率較低，但確實存在可能性，韓國防疫部門正在研究相關資料。

因應流感季節，鄭銀敬表示，韓國今年將推動讓特定群體優先施打流感疫苗，包括讓18歲以下、62歲以上、孕婦、以及慢性病患者等1,900萬人優先施打，她說韓國今年的流感疫苗產量僅2,950萬劑，並不足以讓全民接種。

根據韓國中央防疫對策本部今（10）日公告，韓國昨日新增155例新冠確診病例，累計境內共有21,743例病例、346人喪命。

(中時新聞網)