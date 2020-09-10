中央前瞻2.0基礎建設軌道預算經費被腰斬，從原本4241億元調降為1903億元，引發地方反彈。蘇貞昌強調，行政院核定計畫一毛錢都不會少，會按照進度編列。民眾黨立委賴香伶今質疑，政府每次都開空頭支票，編列預算送立法院審議形同幫忙背書，通過後卻一再用移緩濟急為由，調整預算分配，錢要花在刀口上都是他在講，要求行政院調整預算應向國會報告，不是自己愛怎麼調就怎麼調。

賴香伶指出，因應防疫急迫性，行政院移緩濟急挪用預算作為財政私用，自行對審議通過的預算留很大的解讀空間，這樣做法不是預算籌編的正軌做法，如果移緩濟急成為行政部門拿到法治授予空間，依照自行需要的模式調配預算運用，立院審議形同虛設。

賴香伶批評，各部門形式上依法爭取預算，實際執行卻私下挪用預算，尤其行政院當初以建設性規範匡列前瞻計畫項目，如果重新檢視前瞻2.0認為部分項目不需要，是否代表國發會當初認定太寬或想得太簡單，導致執行遇到困難需要調整。

賴香伶說，重大經濟建設項目由國發會主責，現在稱軌道建設非重點項目要調整，國發會除應說明清楚調整原因，也要修改前瞻計畫主計畫，資源有限並非政府說的算，應該依循正常程序辦理。

民進黨立委陳亭妃緩頰表示，軌道建設絕對不是1至2年就完成，軌道建設初期要評估，以台南鐵路地下化為例，從規劃到現在施作便道歷經超過20年，而且行政院長蘇貞昌也說明，核定計畫不會改變，也不會拒絕哪筆預算，而是把前瞻鐵道仍在規劃中還沒辦法使用的預算調整，透過移緩濟急方式推動其他重要建設，希望讓錢花在刀口上。

(中時 )