智慧型手機品牌廠新機齊發，且NB及網通需求強勁，晶技(3042)8月合併營收達10.05億元，創下單月歷史新高，由於客戶訂單暢旺，晶技預估，9月合併營收可望再創高，日系外資出具最新報告，看好晶技受惠更好議價的新訂單挹注，可望擺脫華為新禁令影響，給予晶技「優於大盤表現」評等，目標價95元。

無畏今年電子產業傳統旺季因新冠肺炎疫情及中美貿易衝突旺季不怎麼旺，晶技在產品組合調整得宜，客戶訂單穩定成長下，業績從去年下半年旺到現在，受惠於智慧型手機品牌廠新機齊發，且NB及網通需求強勁，晶技8月合併營收為10.05億元，年成長21.01%，突破10億元大關，創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為66.37億元，年成長28.84%。

晶技將在9月14日舉行法說會，公司自結7月稅前盈餘為1.59億元，獲利為52個月來新高，單月每股稅前盈餘為0.51元，累計前7月稅前盈餘8.36億元，年增1.57倍，每股稅前盈餘2.7元；由於客戶訂單強勁，晶技預估，9月合併營收可望再創高。

日系外資在最新報告中指出，晶技第2季受到華為禁令影響，但第3季隨著Apple iPhone訂單佔比提升及無線藍芽耳機AirPods等急單挹注，在行動裝置、網通產品出貨放量下，營收可望優於先前預期，預估晶技第3季合併營收可望上看30億元，季增18%，年增23%。

受惠新訂單挹注，日系外資認為，晶技可望擺脫華為新禁令影響，且短期營運有iPhone訂單占比提升、AirPods急單挹注等，長期受惠5G、WiFi6、TWS等成長趨勢，加上對韓國、中國客戶品牌議價能力提升，預估晶技今年下半年至明年獲利將強勁成長，明年營益率將年增20%，調高今年至後年每股盈餘預估，幅度4%到7%，給予晶技「優於大盤表現」評等，目標價95元。

(時報資訊)