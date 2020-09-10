利機(3444)8月營收創近二年新高，由於疫情關係，宅經濟發酵，帶動利機記憶體相關產品需求暢旺，全年營運維持成長態勢。

利機8月合併營收為8219萬元，月增加8%、年增加22%，創近二年新高，優於市場預期；累計前8月營收為5億9676萬元，較去年同期成長13%。

利機表示，受惠主要客戶封測大廠拉貨強勁，帶動封測相關及驅動IC相關產品分別較上月成長17%及23%。封測相關主要成長產品為散熱片(Heat Sink)，已連續8個季度成長，依目前在手訂單，第三季有機會再改寫散熱片單季新高點；而驅動IC相關則受惠終端需求漸漸回穩，薄膜覆晶封裝(COF)運送包材的Emboss%，月增加12%；玻璃覆晶封裝(COG)採用的Chip Tray(晶粒承載盤)年增22%，月增加7%，預期第三季COF需求動能可望維持，而COG封裝需求亦見回升。

新冠肺炎疫情造成宅經濟、遠距辦公等商機發酵，有助於推升筆電、伺服器、WIFI、遊戲網卡等需求，法人預估，利機的記憶體相關產品如FCCSP、SiP、eMMC/eMCP，封測相關的QFN導線架、散熱片以及驅動IC相關的Chip Tray等產品，以目前在手訂單看來，今年全年營運趨勢可望持續成長。

(時報資訊)