進入秋冬，恐疫情有再趨緊之虞，延續國旅熱潮，提振旅宿業住宿率及相關產業，嘉義市政府搭配交通部觀光局安心旅遊專案期間，再推出振興旅宿業者1500萬元補助計畫，自10月1日至10月31日止或至市府經費用罄即截止，先搶先贏。

10月來嘉義市北香湖公園有全國最大夜遊光影藝術展「光織影舞」活動。（嘉義市政府提供）

市府表示，中央防疫鬆綁後，國旅火熱，安心旅遊專案及嘉市府加碼補助計畫在整個7月，本市住宿率7成以上，使用房間數3萬5000間，帶來1億6240萬元的觀光產值，嘉義市補助經費7月底已用罄。

國旅首選嘉義市，市長黃敏惠歡迎大家來嘉安心旅遊。（嘉義市政府提供）

市府表示，配合中央安心旅遊專案延續，針對中央自由行旅客住宿優惠活動，再次加碼提供來嘉義市住宿旅客折抵住宿費用500元（每人身分證編號限用一次），也針對旅行社規畫出團嘉義市之團體旅遊，每人每日補助500元。

補助對象須符合3個條件：在嘉市2天1夜以上之行程（行程至少包括嘉義市區3個「嘉義觀光旅遊網所列之景點），於嘉市住宿1晚以上，且安排午餐或晚餐在嘉市用餐，每家旅行社須以總公司名義申請補助，以1000人次為上限。

市府觀光新聞處表示，10月來嘉義市北香湖公園，體驗為期1個月、全國最大夜遊光影藝術展「光織影舞」活動，詳情可查詢交通部觀光局安心旅遊專區、嘉義市安心旅遊諮詢專線電話：（05）225-2272、嘉義市觀光旅遊網。

(中時 )