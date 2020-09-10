鍋貼、水餃、煎餃、蒸餃等食物，方便又好吃，是不少外食族首選。不過有營養師拍片提醒，這些都屬於高熱量，千萬不要多吃，例如鍋貼，對女生來說，一餐最多吃8個；男生也只能吃10個。

「鍋貼、水餃為了吃起來汁多味美，會選擇油花較多的絞肉」，YouTuber「好味營養師品瑄」指出，這些東西份量雖小，熱量卻不低，平均一顆約55大卡，一餐下來吃進4、500卡相當常見。

營養師品瑄表示，鍋貼用油煎，熱量會比水餃略高，但水餃皮的澱粉量其實也不低，10顆水餃就有約半碗飯的份量，很容易過量。她建議若覺得吃不飽，不妨搭配湯、小菜、無糖豆漿等。

影片分享後引起網友熱烈討論，不少人大喊8顆實在太少，隨便吃都超過，「每次都20顆起跳啊，有些水餃真的一口吞，感覺沒有飽」、「好吃的東西熱量都超高」、「水餃、鍋貼這類很神奇，吃不飽又熱量高」。

營養師品瑄建議，選擇食物上儘量挑選無淋醬、無勾芡、非醃漬類，可避免熱量或鈉攝取量過高；沾醬分開沾，避免鈉攝取太多，另外注意勾芡、紅油料理，避免高澱粉及高脂肪。

營養師建議鍋貼吃8個 外食族愣：吃不飽

(中時新聞網)