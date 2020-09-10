受惠美國房市交易熱絡，客思達-KY（2936）8月合併營收9.44億元，較去年同期減幅收斂，累計1至8月合併營收為67.46億元，較去年同期減少14.60％。

客思達-KY指出，由於美國低貸款利率成本，疫情影響累積民眾購屋需求等，帶動美國近月房市交易熱絡，不僅7月新屋銷售較前一月成長13.9％，創2006年12月來增幅最高，加上7月成屋銷售亦明顯月增24.7％，更創近14年來最強增漲表現。客思達-KY表示，美國房市交易需求提振，以及居家辦公、遠端教學需求，增添民眾購買家具意願增溫，有助於創造客思達-KY良好業務發展環境。

此外，客思達-KY切入全美超過8千家中小型實體家具零售商，Amazon、Wayfair知名電商平台，以及Top100大型零售商等全通路客戶布局，除電商客戶仍保持良好拉貨力道，隨著美國疫情解封亦同步帶動中小型實體家具零售商備貨回升，挹注整體營運良好銷售水準。

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