文曄8月營收下滑 前8月營收年增約2％ 13:112020/09/10 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 IC通路商文曄科技（3036）10日公布8月份自結合併營收達274.36億元，月減2.19％、年減11.97％，連續4個月呈現年衰退。文曄表示，近期營收下滑主因在於手機客戶今年延後量產所致。 文曄今年前8個月累計合併營收為2,076.86億元，與去年同期成長1.99％，續刷歷年同期新高紀錄。 (工商 ) #文曄 #營收下滑 #月營收 #增約 #IC 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前八月 台股交投熱 證交稅收暴增62％ 04:102020/09/10 財經要聞 《百貨股》門市全面復工 淘帝-KY 8月營收月增61.72％ 09:262020/09/10 財經 汎德永業受惠暢銷車款到港交車 營收暴增52％ 11:052020/09/10 財經 《百貨股》特力8月營收年增7.8％ H2審慎樂觀 08:522020/09/10 財經 《鋼鐵股》沛波8月營收同期高 Q4旺季業績向上 09:262020/09/10 財經 《生醫股》茂生農經8月營收年增逾2成 今年業績估勝去年 10:342020/09/10 財經 神達8月營收 年增逾四成 04:102020/09/10 證券．權證 《汽車股》客戶工作天數減少 廣華8月營收低迷 08:012020/09/10 財經 《半導體》力成8月營收續登同期高 Q3高檔略降 10:512020/09/10 財經 《半導體》超豐8月營收攀峰 Q3旺季續旺 11:082020/09/10 財經 財經熱門新聞 紐約鬧空城 房客因疫情搬離曼哈頓待租公寓大增 - 財經 - 工商 瘋搶特斯拉就套牢？過去19次暴跌 最終結局驚人 - 財經 台積電肥單快來了 大咖外資：英特爾最新動作洩底 - 財經 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 員工評比分數近滿分 永慶房屋獲「亞洲最佳企業雇主獎」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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