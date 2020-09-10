IC通路商文曄科技（3036）10日公布8月份自結合併營收達274.36億元，月減2.19％、年減11.97％，連續4個月呈現年衰退。文曄表示，近期營收下滑主因在於手機客戶今年延後量產所致。

文曄今年前8個月累計合併營收為2,076.86億元，與去年同期成長1.99％，續刷歷年同期新高紀錄。

(工商 )

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