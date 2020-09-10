國民黨日前舉行中評會，中評委林竹松認為，前新北市長朱立倫與前高雄市長韓國瑜的組合，仍是國民黨2024的不二人選。對此，資深媒體人韋安直言，林竹松簡直在鬧笑話，讓選民覺得國民黨愚、蠢、呆。他也向國民黨主席江啟臣喊話「這位中評委對國民黨的傷，遠比被免黨職的于北辰大，江啟臣難道不動用黨紀，把這人開了嗎？」

林竹松日前表示，2024總統大選，朱立倫與韓國瑜的組合，仍是國民黨的不二人選，兩人都有不錯資歷和寶貴的失敗經驗。兩人只要放棄個人主觀追求，不計較正副位，誠心誠意搭檔，接受黨中央徵召，肯定足以擊敗民進黨所推出的人選。

對此，韋安在臉書表示，這言論簡直是周朝的人穿越時刻，來到民國來獻寶，鬧笑話，讓選民覺得國民黨愚、蠢、呆，簡直是外太空的來客。韋安直言，這位中評委對國民黨的傷，遠比被免黨職的于北辰大，江啟臣難道不動用黨紀，把這人開了嗎？

林竹松的言論引來許多議論。網路觀察家「宅神」朱學恒曾痛批，韓都被罷免了，還不放過他。他表示，大家可不可以放過韓國瑜，讓歷史繼續往下走？「一個一個還想繼續鬧，還徵召韓國瑜、朱立倫出來選總統，是輸一次不夠要輸一輩子嗎？」

(中時新聞網)