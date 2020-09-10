黃復興桃園黃國園前主委于北辰遭黃復興黨部主委臧幼俠免職，于昨天透露黨主席江啟臣前天致電和他談了40多分鐘，江還自稱「窩囊」、「失職」，期盼于繼續留在國民黨。對此，江啟臣今天表示，此波人事調整可能造成當事人不舒服，令人遺憾，他也請黃復興黨部未來在處理人事調整要更加謹慎且做好溝通。

國民黨黃復興黨部7日以「五大罪狀」，無預警解除人稱「斗內將軍」的網紅、前桃園黃國園黨部主委于北辰職務，前中常委黃敬平替于抱不平，也宣布請辭中常委。

于北辰昨天在廣播節目透露，黨主席江啟臣在前天致電向他感謝與抱歉，希望他繼續留在國民黨；于北辰則保證他不會退出國民黨，預告成立關懷協會繼續深耕桃園。

對此，江啟臣上午結束國民黨團大會後受訪表示，黃復興黨部內部人事調整，一切照程序，或許過程中有一些可溝通得更好的，不要造成無解的地方。

江啟臣說，這次比較遺憾的地方是，此次內部人事調整可能造成當事人不舒服，他也請黃復興黨部未來要避免這類情況，未來的人事調整要更加謹慎且要做好溝通。

(中時 )