IMF(International Monetary Fud，國際貨幣基金)在《外交政策》 (Foreign Policy)雙週刊警告，新冠病毒疫情危機「遠未到盡頭」，雖然有數據顯示經濟正在復甦，但預估到2021年底全球經濟將為疫情付出12兆美元(約355兆台幣)成本。

保加利亞籍IMF總裁喬治耶娃(Kristalina Georgieva)與該組織首席經濟學家戈皮娜特(Gita Gopinath)指出多邊合作必要性，「經濟復甦仍然脆弱，各區域與產業並不均衡，為確保復甦腳步持續，很重要的是不能過早取消支援行動」。

喬治耶娃表示，５月以來全球經濟改善，許多經濟體前景沒有3個月前預估得悲觀，但這不表示疫情的影響已經緩和。她認為雖然包括復甦快於預期的中國等，已有局部區域逐漸克服疫情帶來的經濟影響，仍需援助的開發中國家或新興市場還未化險為夷，甚至很可能IMF對部分國家展望還要下修。

她們預估疫情帶來的特大經濟危機可能對人均所得低的國家傷害更大，IMF已向75國提供緊急援助，其中47國是低所得國家。報告還指出各國政府必須合作來終結這場健康危機，市場才有恢復機會，儘管沒有指名特定國家，美國發動對中國貿易戰、打算對歐盟各國祭出關稅壁壘都可能讓多邊合作破局。

(中時新聞網)