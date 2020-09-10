前瞻軌道預算2千億遭挪移，基隆市長林右昌於10日受訪時指出，若匡著不用會很浪費。（吳康瑋攝）

前瞻軌道預算2千億遭挪移，基隆市長林右昌於10日受訪時指出，若匡著不用會很浪費。（吳康瑋攝）

國發會前瞻2.0預算大縮水，其中有2300億元被大挪移，更有17項軌道預算被調整，對此，基隆市長林右昌於10日受訪指出，現在進行軌道預算的調整，將基隆輕軌從特別預算移至交通部的一般預算，並不會影響到輕軌本身的建設，與自籌款也是兩件事，一點關係都沒有，他強調，基隆輕軌會依原來的規畫進行。

交通部日前考量17項軌道建設要到113年後才能完工，因此將提報給國發會的預算額度從4241億元砍到剩1900億元，對此，林右昌指出，對城鄉計畫的執行做預算編列的調整，並不會影響基隆輕軌捷運計畫的推動，從南港到基隆的捷運路線，會和北宜高鐵及民生汐止線會有進一步整合的計畫，接著交通部會再邀集台北市、新北市和基隆市3縣市的首長與交通部，一起討論出最佳的方案。

林右昌表示，這次預算編列的調整，最能讓整體國家及市政預算得到有效的運用，發揮出最好的效能，也對3個城市是最好的作法和想法，對地方的經濟和交通建設有最大的幫助，他說，工程階段才會真正花到錢，政府的預算若一直匡列在那裡不使用，就會浪費那2千億。

林右昌也重申說，基隆的軌道計畫已經定了，絕對會做，只是目前把放在前瞻預算的部分移到交通部年度公共預算，而行政院長蘇貞昌和交通部長林佳龍也都表示沒有刪減任何一項建設。

(中時 )