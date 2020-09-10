大陸國務委員兼外長王毅9月9日在第十屆東亞峰會外長會上發言時表示，美國出於自身政治需要，僅今年上半年，就派出近3000架次軍機、60余艘次軍艦，包括多批次轟炸機和雙航母編隊，不斷在南海炫耀武力，強化軍事部署，正在成為南海軍事化的最大推手。

據大陸外交部網消息，王毅在講話中談到南海問題時說，今年的最新動向，就是美國出於自身政治需要，公然放棄在主權爭議上不持立場的承諾，直接介本地區領土和海洋爭端。

僅上半年，美國就派出近3000架次軍機、60余艘次軍艦，包括多批次轟炸機和雙航母編隊，不斷在南海炫耀武力，強化軍事部署，甚至在與其毫不相干的爭議海域橫衝直撞，肆意推高地區衝突風險，正在成為南海軍事化的最大推手。

美國還對「南海行為準則」磋商指手划腳，干擾大陸和東盟國家協商解決爭議的努力，挑動地區國家對立對抗，美方的所做所為，就是要搞亂南海，搞亂地區，為推進其「印太戰略」製造藉口。但這不符合地區國家利益，違背時代發展潮流，正在成為破壞南海和平的最危險因素。

王毅說，大陸對南海諸島的主權和主權權利有著充分歷史和法理依據。根據包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，各國的歷史性權利應當得到尊重。大陸2016年7月又發表政府聲明，清晰闡明瞭大陸在南海的領土主權和海洋權益。有人聲稱陸方把斷續線內海域都據為內水和領海，這毫無依據，是在蓄意混淆概念，是對陸方立場的歪曲。

他表示，陸方堅持睦鄰友好的周邊政策，始終致力於在南海問題上發揮建設性作用。早在2002年大陸就同東盟各國簽署《南海各方行為宣言》，規定通過直接當事方對話協商和平解決爭端，不採取使事態複雜化、擴大化行動，不使用武力或以武力相威脅。

(中時 )