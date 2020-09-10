原訂六月舉辦的2020年台灣國際醫療展(Medical Taiwan)」將於10月15日登場；外貿協會秘書長葉明水10日指出，除了原有實體展之外，另增設線上虛擬展，集結200家廠商展示超過700件醫療產品，以3D虛擬攤位將實體展品延伸至網路世界。

葉明水指出，今年Medical Taiwan聚焦防疫專區與智慧醫療兩大主軸，其中有不織布公會的「防疫專館」，中衛等領軍的台灣口罩國家隊、聚陽等領軍的防護衣、隔離衣等國家隊，此外，在智慧醫療則邀請北醫、長庚、馬偕等醫院就大數據分析、AI、互聯網等智慧醫療等解決方案，再透過OMO虛實整合進行，國外則有線上洽談，協助業者持續接軌國際，創造商機。

貿協指出，今年展覽另一亮點是打造全台最大的口罩供應鏈的展示場，口罩國家隊的成員如中衛、華新、台灣康匠、台灣舒潔將齊聚展出，不織布公會也籌組「口罩防疫供應鏈專館」，集結包含口罩製造機台、原料到成品業者的展出，因此展覽中不但可以看到全台最豐富的口罩產品線展示，也將呈現完整的口罩供應鏈解決方案。

而經濟部工業局籌組「跨領域智慧防疫專館」，主題橫跨邊境防疫、智慧防疫、國際援助行動案例和最受關切的試劑及疫苗研發成果，如國光生技、瑞基海洋、寶齡富錦、瑞磁、亞洲基因都將參與展出。今年展覽整合眾多生技醫療及科技防疫品項，貿協也將推出「防疫產品地圖」，供參觀者可以按圖所驥，一次購足。

(工商 )