京城建設（2524）10日公佈8月營收達9.39億元，不只年增達244.27％，累計今年前8月營收已經衝抵55.18億元，距離去年創下的歷史高點59.90億元，只差4.72億元，而今年還有4個月營收要認列，因此，歷史高點必破，「只差在於超越去年的金額多少而已」。

京城建設8月營收9.39億元，比去年同期的2.72億元，年增244.27％，累計今年前8月營收約55.18億元，比去年同期的30.86億元，大增78.78％。

京城建設發言人周敬恆10日表示，8月營收貢獻來源，主要是美術皇居和享京城這2個新成屋，合計入帳共達5億多元。

法人指出，由於京城建設今年前8月營收已經衝抵55.18億元，距離去年創下的歷史高點59.90億元，只差4.72億元，而今年還有4個月營收要認列，因此，歷史高點必破，「只差在於超越去年的金額多少而已」。

(工商 )