鴻海旗下工業電腦廠樺漢（6414）受惠自身業務及旗下小金雞瑞祺電（6416）、帆宣（6196）動能同步轉強，2020年8月合併營收繳出「雙升」佳績、改寫同期新高。公司預期第三季營收可望季增約1成，毛利率及營益率略降，全年營收目標持平至小增5％。

樺漢9日以258.7元參考價除權息交易，惟股價開低走低、終場下跌4.14％至248元。今（10）日開高小漲1.41％至251.5元，惟隨後因賣壓出籠而翻黑走跌，最低下跌2.82％至241元，在工業電腦（IPC）族群中表現疲弱，續陷貼權息窘境。

樺漢公布8月自結合併營收69.22億元，較7月62.41億元成長10.91％、較去年同期62.3億元成長11.11％，改寫同期新高。累計前8月合併營收499.53億元，較去年同期490.36億元小增1.87％，續創同期新高。

旗下小金雞方面，網安設備廠瑞祺電8月自結合併營收4.44億元，較7月4.01億元成長10.74％、較去年同期3.58億元成長達24.14％，改寫同期新高。累計前8月合併營收35.66億元，較去年同期24.55億元成長達45.23％，續創同期新高。

設備工程廠帆宣8月自結合併營收22.49億元，較7月18.47億元成長21.77％、較去年同期17.89億元成長25.65％，站上今年高點、改寫同期新高。累計前8月合併營收153.82億元，較去年同期155.38億元小減1.01％，衰退幅度持續收斂、續創同期第3高。

ODM廠沅聖因智慧家居客戶需求減少，8月自結合併營收2.9億元，較7月3.04億元減少4.64％、較去年同期5.87億元減少達50.53％，為近5月低點。累計前8月合併營收21億元，較去年同期48.91億元減少達57.06％，續創同期新低。

樺漢董事長朱復銓日前法說時表示，在娛樂、網安、醫療設備訂單需求續強，帆宣在手訂單創高，以及博弈產品持續正向成長、通訊產品及視訊會議系統客戶庫存回補挹注下，預期第三季營收估可季增約1成，第四季狀況仍待觀察。

由於全球經濟仍受疫情高度影響，朱復銓表示將持續審慎看待市場及產品結構變化。不過，樺漢受惠醫療物聯網設備、公共建設、半導體產業需求成長，帶動整體營運表現成長，對下半年營運仍審慎樂觀，全年營收維持持平至小增5％目標不變。

投顧法人認為，樺漢目前第三季營收達成率略低於預期，明年在博弈彩票機訂單、超短焦雷射投影機及集團水平垂直整合效益帶動下，營運動能可望轉強。基於配股後股本膨脹，略為調降今明2年每股盈餘預期，目標價自305元下修至285元、但維持「買進」評等。

(時報資訊)