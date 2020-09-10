枋山鄉台一線448.5K段9日深夜發生嚴重死亡車禍，66歲行動不便的賴姓男子在南下路段要穿越馬路時遭車撞擊輾斃，事發2小時後警方在台東太麻里逮獲疑似肇事逃逸的53歲陳姓拖板車駕駛，但據最新監視器顯示，有台白色小客車衝在拖板車前，對此，警方表示，全案正在釐清調查中。

據離車禍現場約30公尺前的路口監視器顯示，案發前，南下路段的部分車輛疑有注意到賴男要穿越馬路，所以車速明顯減慢，但隨後行駛在快車道外側的白色小客車、與後方行駛在內側的拖板車卻都未減速，隨後即發生賴男遭輾斃的死亡車禍。

警方表示，目前正在替拖板車駕駛進行筆錄偵訊，並比對目擊證人所見及現場跡證，全案持續調查釐清中。(警方提供／謝佳潾屏東傳真)

警方表示，目前正在替拖板車駕駛進行筆錄偵訊，並比對目擊證人所見及現場跡證，全案持續調查釐清中。(警方提供／謝佳潾屏東傳真)

賴男遭撞擊後當場輾斃，身體嚴重變形，還疑似被分成兩半，屍塊散落一地、路面血跡斑斑，警方獲報後鎖定2台涉案車輛，當中駕駛白色小客車的47歲陳姓男子未離開現場，而拖板車的53歲陳姓駕駛則疑似肇事逃逸，2小時後在台東太麻里遭逮。

枋山鄉台一線448.5K段9日深夜發生嚴重死亡車禍，66歲行動不便的賴姓男子在南下路段要穿越馬路時，疑遭拖板車撞擊輾過當場死亡。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

據悉，陳姓小客車駕駛供稱，當時他行駛在快車道外側、拖板車在內側，2台車的速度相仿，不過拖板車在撞到行人後並未停車而是繼續開走，行人還噴飛撞到他的左邊後照鏡，鏡子有損毀。對此，警方表示，目前正比對目擊證人所見及現場跡證，全案持續調查釐清中。

「是我後面的車撞的！」這起死亡車禍在臉書社群引起討論，有名郭姓男子自稱是目擊者，他說，當時他有看到該名行人（死者）拿著拐杖走在路中央，不曉得是盲人還是行動不便，當下他閃過了行人，不料他後面的車子來不及剎車就撞了上去，他有聽到緊急剎車聲，然後後面那輛車就停在路上了。

(中時 )