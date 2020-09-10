揭發水門案的傳奇調查記者伍德華新書《盛怒》中透露許多川普政府不為人知的內幕，除了川普2月時早知新冠病毒極度具威脅但卻有意淡化風險之外，更指出前國防部長馬提斯表示，他曾聽到川普嗆美國高階將領是「一群懦夫」，且認為川普不僅危險、不適任總統，且毫無道德準則，有意與前任國家情報總監柯茨一同站出來公開反對川普競選連任。

據《每日郵報》與美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，伍德華（Bob Woodward）新書《盛怒》（Rage，暫譯）中透露，前防長馬提斯（James Mattis）表示，由於高階將領重視同盟的程度高於貿易協議，讓川普怒嗆他們是「一群懦夫」；他更向伍德華說，要讓川普當任美國總統根本是危險、不適合，且毫無道德準則。先前馬提斯因反對川普擅自從敘利亞撤軍，決意辭職，並相信川普在全球舞台上的行為，讓美國的敵人們找到了一套「如何摧毀美國」的劇本。

報導指出，自馬提斯離職後，他與去年7月辭職的前國家情報總監柯茨（Dan Coats）曾討論是否要聯手公開反對川普。柯茨也向伍德華表明藏在心中已久的推測，雖然未有情報證實下，他認為川普遭俄羅斯總統普丁以某種方式操控，「要不然要如何解釋川普的行為」？川普與柯茨不合已久，川普甚至多次想直接炒了他。

此外，近期深陷嗆陣亡美軍是「魯蛇」、「傻瓜」的川普，在伍德華的專訪中確實曾大力抨擊與北約以及南韓談判的軍官將領，表示「我不會說軍人們是笨蛋，因為我從來不會如此對軍人們說；但是對他們（北約與南韓）可能會這麼說，那根本是一場糟透的交易，讓美國多花費將近100億美元，我們根本是傻子」。

馬提斯離職後，雖然少在對川普所作所為多加公開批評，不過在今年6月美國非裔遭白人警員不當執法，川普卻為了臨時從白宮赴聖約翰教堂拍照，動用催淚瓦斯驅散民眾，更嗆不惜布署重裝部隊防範暴民，讓馬提斯自離職後首次打破沉默，直嗆「川普是我一生中，第一次遇到未嘗試團結美國人民的總統，『甚至連裝都不想裝』；相反的，他想要分裂我們」。

(中時新聞網)