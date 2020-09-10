美國國務院亞太助卿史達偉日前宣佈將啟動「台美經濟與商業對話」，且由美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）主持。據傳克拉奇將於本月17至19日訪台。對此，外交部未直接證實。

外交部表示，目前台美雙方還在就對話形式、議題，相關工作安排等進行磋商，我方也期盼台美經貿高階對話能夠即早展開。

國務次卿是國務院第三把手，地位僅次於國務卿與副國務卿。美國衛生部長阿札爾上月訪台，則是台美斷交以來訪台層級最高美國官員。

(中時 )