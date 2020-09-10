國務院次卿克拉奇訪台 外交部：台美雙方還在磋商 13:582020/09/10 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國務院次卿克拉奇訪台 外交部：台美雙方還在磋商(示意圖/shutterstock達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務院亞太助卿史達偉日前宣佈將啟動「台美經濟與商業對話」，且由美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）主持。據傳克拉奇將於本月17至19日訪台。對此，外交部未直接證實。 外交部表示，目前台美雙方還在就對話形式、議題，相關工作安排等進行磋商，我方也期盼台美經貿高階對話能夠即早展開。 國務次卿是國務院第三把手，地位僅次於國務卿與副國務卿。美國衛生部長阿札爾上月訪台，則是台美斷交以來訪台層級最高美國官員。 (中時 ) #台美 #美國 #國務院 #阿札爾 #克拉奇 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防竊取敏感研究 美撤銷上千名陸研究生簽證 10:392020/09/10 國際 美股反彈 台股開盤上漲逾80點 收復月線有望 09:182020/09/10 財經 股價指數期貨贏家專欄－美股前景不明 留意永續指數 04:102020/09/10 證券．權證 工商協進會 促台美簽BTA 04:102020/09/10 財經要聞 Chromebook需求猛 廣達8月出貨新高 04:102020/09/10 財經要聞 王毅：中國大陸沒有稱霸的野心 願和美國溝通對話 10:572020/09/10 兩岸 CNN分析：蔡總統將疫情視為台灣可能轉捩點 07:352020/09/10 國際 多年未上戰場 陸也未必輸美 04:102020/09/10 焦點新聞 陸港觀盤－中國經濟回升 惟美大選不確定性仍存 04:102020/09/10 全球財經 明年景氣優於今年 拉回做多 04:102020/09/10 證券．權證 政治熱門新聞 丁允恭爆「辦公室打砲」時間 網傻眼：韓國瑜先知 - 政治 辦公室當砲房 丁允恭完蛋了？陳揮文爆他最終結局 - 政治 女記者墮胎完才6天 丁允恭急洩慾辦完事就走 - 政治 丁允恭「辦公室開戰」蘇貞昌好可惜？徐巧芯爆真相 - 政治 丁允恭「辦公室嘿咻」有內幕？他斷言：一切都照劇本演 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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