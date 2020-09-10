美式大賣場好市多Costco不僅商品夯，有網友發現，連結帳店員都令人眼睛為之一亮，近日一名網友在臉書《爆廢公社公開版》指出，在好市多遇到超高顏值的神級女店員，結帳畫面曝光引起網友暴動，敲碗直問哪一家的？

原PO在臉書發文指出，到好市多逛完結帳時，發現一名短髮、身著粉色毛衣，還有水汪汪大眼、長相甜美，神似圍棋女神「黑嘉嘉」的女收銀員，因此立刻選擇排她的櫃台結帳，並詢問大家「在大賣場結帳時，會選店員顏值較高的收銀台，還是會看哪裡排隊的人比較少？」

正妹收銀員照片曝光後，立刻引起網友暴動，紛紛歪樓留言「這位好可愛啊！我可以」、「很像學姊」、「這很像Hebe」、「哪一家的啊？」、「只有我想問這在哪裡嗎」、「求傳送門」。至於結帳時會不會選顏值高的收銀員？有網友說「這取決於老婆有沒有一起去吧」；也有人認為「快點結帳才好」。

由於照片中的女店員穿著冬衣、又沒有戴口罩，網友懷疑不像是近期拍的，原來這名好市多正妹2年前就引起網友關注，有網友在PTT肉搜發現，照片是中和好市多，當時就吸引不少網友前往「朝聖」，甚至有網友表示：「常去光顧，而且只排她的隊」。

網友PO出好市多正妹收銀員照片，神似圍棋女神「黑嘉嘉」。（圖／截自臉書爆廢公社）

(中時新聞網)