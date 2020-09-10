前瞻軌道建設砍半，引發新北市長侯友宜不滿，但反遭政院暗噹，行政院發言人丁怡銘上午表示，政院核定的計畫，預算一毛都不會少；但丁怡銘也說「至於有地方政府提出未經可行性評估的軌道建設，自然不會出現在前瞻預算及一般公共建設預算裡面」。

侯友宜關切地方軌道建設，在聽聞軌道建設預算砍半後，提及新北市淡海輕軌、捷運三鶯線、萬大中、樹林線都會受影響。

而針對軌道建設預算砍半，丁怡銘上午再澄清，軌道建設總體預算並沒有減少，政府的預算不是只有在前瞻預算，許多軌道建設預算會依照進度不同會列入一般公共建設預算，只要是政院所核定的都一定會按照時程進行，一毛都不會少。

不過，丁怡銘也提出但書，地方政府提出未經可行性評估的軌道建設，自然不會出現在前瞻預算及一般公共建設預算裡面，這部分如果確定通過核定了，當然會持續編列預算來進行。

丁怡銘上午並未點名侯友宜，但據了解，相關談話指的就是針對新北市所提出、但未經可行性評估的建設。

(中時 )