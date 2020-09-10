開「泡麵」蓋子掀不完，網友開玩笑說，這份泡麵內含洋蔥，需要一層一層的打開蓋子。（圖／截取自爆怨公社）

購物難免買到瑕疵品，網友分享，想吃碗泡麵，卻發現泡麵蓋竟有5層之多，讓人都忍不住懷疑是否掉入開蓋的無限循環。貼文也吸引1.5萬人按讚，許多網友開玩笑說，這碗泡麵「內含洋蔥」，如果你願意一層一層的撥開我的蓋，看來員工當天是失戀了。

一位網友昨在臉書社團「爆怨公社」發文分享，她就只想吃個泡麵而已，但卻一直開不起來，從照片中可見，泡麵蓋竟封了５層之多，難怪怎麼掀都掀不完，原PO也開玩笑的說，還一直想說泡麵蓋怎麼這麼厚？

照片吸引1.5萬人朝聖，網友也紛紛留下爆笑回應，「俄羅斯泡麵」、「不要再開了，麵會越來越小碗」、「如果你願意一層一層一層的撥開我的蓋」、「洋蔥口味的！？」、「可以去買樂透」、「笑死！那天員工一定失戀」。

另也有不少網友表示「曾有類似經驗」，「這就是噱頭。我還吃過科學麵裡面有3包調味包的」、「吃了十幾年，第一次吃到排骨雞面有兩包醬料」、「我碰過沒放醬的，我還以為我鄰兵弄我。結果真的沒放」。

(中時新聞網)