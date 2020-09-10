英特爾（Intel）7奈米製程延宕，台積電將吃下委外代工訂單。外資最新報告指出，英特爾已就5奈米CPU量產進行送交製造，預期台積電有望在後（2022）年上半年量產，較市場預期提早半年至1年左右。台積電今（10日）股價大漲逾1.7%（或7.5元），最高來到434.5元。

經濟日報引述摩根大通科技產業研究部門主管哈戈谷最新報告指出，英特爾5奈米CPU已進入晶片設計最後階段的tape out，他認為，英特爾已提前為新晶片預做準備，推估台積電在2022年上半年就能量產英特爾CPU，比預期時間提前6到12個月。

在英特爾5奈米晶片量產前，業界人士預期，台積電將以6奈米技術代工英特爾Xe-HPG微架構GPU，並於2021年開始出貨，哈戈谷也持相同看法。

美國對華為新禁令9月15日生效，台積電客戶華為的產能缺口，早被蘋果、高通、輝達、超微等大客戶搶光，訂單爆棚。哈戈谷預估，台積電第4季營收跟3季一樣維持高檔，庫存調整完全不受影響，再度重申500元目標價。

台積電近期在月線上下震盪，昨失守月線後，今受到美股掛牌ADR強漲激勵，今盤中一度大漲1.7%，最高來到434.5元，截至12點40分股價上漲5.5元（或1.29%），暫報432.5元。

(中時新聞網)