泫雅久違現身報平安。（圖／翻攝自hyunah_aa IG）

在 Instagram 查看這則貼文 Hyun Ah（@hyunah_aa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 9 日 上午 2:32 張貼

被封為「南韓性感小野馬」的韓國女星泫雅上月透過公司宣布因「血管迷走神經性暈眩」病症加重，只好取消原定的回歸舞台行程，公司也會等她情況轉好，形同無限期停工。泫雅昨(9日)晚間在IG發影片報平安，先向粉絲道歉無法如期回歸，也說目前正在增重，只為維持健康身體。

泫雅2年前出走前東家，並大方認戀小兩歲金曉鐘（E'Dawn），去年泫雅向粉絲分享長期受憂鬱症之苦，2016年就診才承認這個事實，並透露為「血管迷走神經性暈眩」病症私下多次暈倒，據知主因是因腦部血液流量不足，才造成病人頭暈、冒冷汗的徵狀，最嚴重還可能暫時失去意識，但幾分鐘後就可能甦醒。

泫雅過去在節目中透露，自己從少女時期17歲就出道，14年來不懂拒絕工作人員的要求，就連開口請求休息5分鐘都難以啟齒，導致種種負擔下10年前開始患病，她原本想用意志力克服，不願承認得病，但因工作時偶而會突然暈眩，才決定公開坦白。

昨泫雅曬出影片和照片，表示：「大家最近過得好嗎？我正在努力健康管理，也會好好運動，因為大家的鼓勵，所以每天都很開心」，為了找回健康身體，泫雅也說正在增重，「沒有其他辦法」，並呼籲粉絲也要注意健康，而網友也發現她臉確實長肉不少，鼓勵她健康第一，別太自責。

(中時新聞網)