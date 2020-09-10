全球航太年會（NADCAP）10日首度移師高雄舉辦，聚集全台超過50家航太企業，共襄盛舉，美國航太品質評審協會（PRI）代表與金屬研發中心董事長林仁益，簽署MOU，強化雙方合作關係，帶領台灣航太廠商打國際盃。

全球航太首席評鑑單位美國航太品質評審協會（PRI）主辦的NADCAP年會，10日起至11日，首度移師台灣舉辦，現場同步視訊連線美國PRI總裁David Schutt、以及NADCAP(National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program)認證稽核師，媒合台灣航太企業與全球航太領頭羊PRI直接互動，協助企業了解未來航太產業發展趨勢、釐清認證實務問題。

高雄經發局長廖泰翔10日表示，產業轉型是高雄市長陳其邁的四大施政優先之一，航太產業是產業升級典範案例，高雄目前主要有22家航太廠商，橫跨維修、內裝、機身、引擎零組件、以及起落架等結構件生產，串起整個航太產業鏈，去年產值更高達400億元。

他說，經發局一定會積極規劃仁武產業園區、橋頭科學園區的航太產業招商，鏈結路竹、岡山、仁武既有供應鏈聚落，打造高雄航太產業園區。

與會單位之一的朝宇公司董事長孫得人指出，朝宇是全台首家取得AS9120B（航太物流經銷）、以及AS9100（航太製造品質管理系統）雙重認證的單位。

他說，目前位於路竹的「宇揚航太科技產業園區」，也正積極建設中，預計完工後，將可打入大型客際發動機供應鏈，非常期待藉由年會與PRI及其他航太業者交流，聯手搶攻後疫情時代商機。

高雄經發局表示，波音、空中巴士等國際著名航空企業，都是NADCAP共同體成員，並要求其供應商在特殊製程上必須通過NADCAP認證。

(工商 )