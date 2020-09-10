由於愈來愈多人在疫情期間搬離紐約，這使得曼哈頓待租的空置公寓數量幾乎是去年同期的三倍，租金也跟著下滑。

根據房仲業者Douglas Elliman與米勒薩姆爾（Miller Samuel）公布報告，曼哈頓8月待租公寓超過1.5萬個單位，遠高於去年同期的5,600個單位，空置數量寫下14年前開始追蹤該數據以來最高。

分析師表示，房屋出租市場是評估曼哈頓房地產整體景氣的最佳指標，因為當地公寓有75％作為出租，比售屋市場更能迅速反應需求變化。

(工商 )