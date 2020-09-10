紐約鬧空城 房客因疫情搬離曼哈頓 待租公寓大增 13:172020/09/10 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠疫情導致紐約鬧空城。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於愈來愈多人在疫情期間搬離紐約，這使得曼哈頓待租的空置公寓數量幾乎是去年同期的三倍，租金也跟著下滑。 根據房仲業者Douglas Elliman與米勒薩姆爾（Miller Samuel）公布報告，曼哈頓8月待租公寓超過1.5萬個單位，遠高於去年同期的5,600個單位，空置數量寫下14年前開始追蹤該數據以來最高。 分析師表示，房屋出租市場是評估曼哈頓房地產整體景氣的最佳指標，因為當地公寓有75％作為出租，比售屋市場更能迅速反應需求變化。 (工商 ) #曼哈頓 #待租 #公寓 #紐約 #搬離 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》政經卡關 壓垮安倍 16:312020/09/10 財經 伊勢谷友涉毒被逮 遭爆軟禁女友逼呼麻、砲友無數「玩很開」 10:252020/09/10 娛樂 《商情》美元轉跌 紐約棉花低點反彈 10:342020/09/10 財經 《興櫃股》八貫8月營收創今年新高 H2成長可期 13:072020/09/10 財經 《電腦設備》8月營收雙升登同期高 樺漢仍窘陷貼權息 12:502020/09/10 財經 威力彩連槓加持 賭博網吸金11億 04:102020/09/10 社會新聞 美國務院次卿訪台 指揮中心：將只做2次採檢 14:572020/09/10 政治 陸玻璃價格漲 台玻業績谷底翻 04:102020/09/10 證券．權證 來台南過中秋 「台灣演藝」中秋連假南瀛綠都心登場 12:332020/09/10 寶島 宏碁陳俊聖：遠端設備需求旺… 筆電零組件大缺料 04:102020/09/10 財經要聞 財經熱門新聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 籲北京按「核選項」報復美追殺陸晶片業？ 專家澄清改口 - 財經 抽到現賺12萬！唯一只賣豪華車 汎德永業10月上市 - 財經 不只Mac自研CPU 台積電5奈米搶蘋果驚人大單、月產能曝光 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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