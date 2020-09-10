前總統府發言人丁允恭昨遭周刊爆料過往渣男行徑，不僅劈腿逼墮胎，還把高雄市政府新聞局辦公室當砲房，雖丁已請辭獲准，但仍引發社會議論。對此，國民黨立委李德維感嘆，丁劈腿逼人墮胎，民女權女士都惦惦，但當國民黨失言或是一個舉動小失誤，那些女權女士是如何批判國民黨？他更點名民進黨立委范雲、管碧玲和時代力量立委王婉諭要不要出來說話？

對於綠營和親綠人士的兩套標準，李德維今在臉書發文舉出今年5月，政府提出紓困政策，卻要求民眾都得付上在職證明，問題是許多真正辛苦的百姓，根本沒有辦法開具在職證明。當時，本黨新聘的數位行銷科技長「數位諸葛亮」，貼出一張「有點A」的網路哏圖嘲諷，結果民進黨公職民代，再加上網路側翼鋪天蓋地攻擊，管碧玲還酸他根本是「數位豬哥亮」。

接著，李德維再指出，今年7月，因為監察院人事同意權，本黨團與民進黨團爆發肢體推擠，范雲指控陳雪生「用肚子頂她三次」性騷擾，說陳雪生是「恐龍時代噁男」、「電車癡漢」，還莫名其妙對蔣萬安喊話，問萬安「同不同意陳雪生說的？」。

最後則是今年8月，李德維表示，高雄市長補選前夕，李眉蓁的婆婆力挺媳婦，說了一句「說假話胸部會變小」，馬上就被時代力量立委王婉諭批評是「無謂低俗的爛玩笑」，是「對女性身體的懲罰」。到了選前之夜，韓國瑜替眉蓁站台，說了吃鵝蛋助孕的故事，又被批評「老藍男性別盲」，是「對女性政治人物的性別羞辱」。但是當真正糟蹋作賤女性的丁允恭案爆發至今，她們都沒有聲音了！

李德維更點名這三人要不要出來說話：「管碧玲，丁允恭應該比豬哥更豬哥吧？范雲，丁允恭這根本不是性騷擾，幾乎是性壓迫，性虐待了吧？王婉諭，婆婆挺媳婦的玩笑話是『對女性身體懲罰』，丁允恭用權勢實際侵害了女記者的身體，還強逼墮胎，妳的意見呢」？

李德維再批，更別說聽到「鵝蛋」就跳腳的側翼名嘴們，丁允恭強逼女記者露「屁股蛋」，你們反倒不吭聲了？所以說這個時候你就知道哪些人心中根本有沒有是非道德、性別意識，與平權主張，只有黨同伐異，才是真正的最高指導原則。

(中時新聞網)