新北市環保局透過衛星遙測，發現石門區老崩山路墓園，常出現異常燃燒熱點，疑似有人私燒垃圾破壞環境，日前會同警方連月監控，果然發現不肖業者趁夜半無人，摸黑進入墓園，棄置數百斤垃圾後焚燒，從裝潢廢棄物、醫院床單、嬰兒包巾都有，獲利至少數萬元；環保局表示，全案由士林地檢署偵辦，最重可依《廢棄物清理法》處業者5年以下有期徒刑。

新北市環保局表示，行政院環保署與中央氣象局合作建立「起火點資訊平台」，利用衛星遙測技術加強環境監測能力，透過接收衛星即時觀測資料，分析火點位置，查核棄置垃圾燃燒熱區、農廢燃燒監測及空汙來源等異常狀況，發現異常時可主動通報地方縣市環保局。

石門區墓園遭棄置大量裝修廢棄物。（新北市環保局提供／許哲瑗新北傳真）

日前新北市環保局透過「起火點資訊平台」，發現石門區老崩山路墓園經常出現可疑燃燒熱點，立即會同新北市淡水分局、金山分局與警政署保七總隊第三大隊組成專案小組，連月展開監控，掌握某業者多次載運廢棄物到墓園焚燒，犯案過程全被錄影器材完整蒐證。

現場留有大量未燃燒完全的布條。（新北市環保局提供／許哲瑗新北傳真）

警方利用雲龍系統分析業者車輛軌跡，比對嫌犯的作案時間，經過資料分析勾勒出犯罪模式，本月8日由士林地檢署檢察官江耀民指揮各單位發動搜索，將不肖業者及地主一網打盡，依法移送偵辦。

環保局會同保安警查第七總隊現場採樣。（新北市環保局提供／許哲瑗新北傳真）

環保局說明，業者以4、5輛小貨車或冷凍車載運廢棄物，趁深夜無人摸黑進入墓園，每次棄置數百公斤垃圾，以噴火槍引火焚燒，熊熊大火全被衛星遙測記錄；現場餘燼中，除了有裝潢廢棄物木棧板外，還有布邊下腳料、來自中部月子中心訂製的嬰兒包巾，以及醫院的床單被單等，恐產生大量戴奧辛。

不肖業者坦言，雖知道放火焚燒廢棄物是非法行為，但為了賺取數千元利潤，仍利用送完貨物後的空檔時間，透過不特定人士介紹，將廢棄物運送到墓園附近的空地燃燒，甚至因為獲利不錯，還邀集友人加入非法運棄焚燒的行列。

(中時 )