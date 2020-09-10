擔任警察的許姓男子，發現李姓妻子丟在家中垃圾桶的護墊上竟有精斑，追查才知妻子與某人壽公司的呂姓副總經理有染，氣得提告。台北地院審結，認定呂男與李女3度赴汽車旅館，確實侵害許男配偶權，判應賠40萬元，可上訴。

許男提告主張，呂男2013年任職某人壽公司副總經理時認識李女，兩人後於2019年3、4月間3度進汽車旅館，前兩次李女回家後，他發現扔進垃圾桶的衛生紙及護墊上有精斑，第3次遂在警方陪同下前往抓姦。呂男當下欲以600萬元私了，但他拒絕，當場撕毀本票，呂男已侵害他的配偶權，故求償200萬元。

呂男抗辯，他與李女是因事業往來認識，進而投資李女共同經營診所，雙方只是朋友及事業夥仲，沒有特殊情誼，一起去汽車旅館是洽談公事，單純討論事情與吃東西，沒有發生性行為或逾矩行為，且他不知李女已婚，未故意侵害呂男配偶權。

法官認為，呂男與李女認識好幾年，又是合夥人，合夥人間多具有高度信賴關係，顯見兩人具有相當情誼，呂男不可能完全不瞭解李女家庭狀況、財力即投入資金後將承擔的風險；而呂男本身也是已婚人士，卻不顧及各自配偶感受，與李女共同進出隱密性高的汽車旅館。

法官指出，呂男為是成功商務人士，已有一定智識經驗，本應遵守分際，避免孤男寡女共處密室，生意上有密談需要，附近有商務中心或餐廳可選擇，呂男卻仍在1個月內與李女密集至汽車旅館3次，確實已侵害許男配偶權，且情節重大，遂判呂男應賠40萬元。

(中時 )