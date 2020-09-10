男網友抱怨女友恩愛時愛咬人：「從乾坤圈咬到風火輪，又從風火輪咬成了奧運五環，再來幾次我怕你咬出一個北京城！」

男網友抱怨女友恩愛時愛咬人：「從乾坤圈咬到風火輪，又從風火輪咬成了奧運五環，再來幾次我怕你咬出一個北京城！」。（圖／翻攝自微博）

大陸北京一名男網友在網路上發文抱怨「交到這種女友怎麼辦？」網友看到他附上的手臂滿滿「齒印」照片，就知道怎麼一回事，原來原PO只要與女朋友恩愛，就會被咬得到處都是「印記」，不禁紛紛留言大笑：「好慘啊！」、「你女友上輩子是吸血鬼嗎？」。

這名男網友在文中透露，他終於與網戀半年的女網友見面，最後成為現實中的小情侶，但熱戀時甜蜜中卻摻雜了些許痛苦，因為女友有特別需求，就是超愛「咬人」。

原PO還把他被女友咬的慘狀照片貼上網，照片中可見，他的小臂被女友咬得滿滿是「齒印」，咬到已經無處可咬，而且5個齒印看起來都深，可見女友咬的多用力，難怪原PO嚇到發文求問網友怎麼辦？

男網友因為被咬怕了，後來只要女友邀約見面，他都拒絕，還說重話「妳去約別的男人吧！」，氣得對方大罵：「渣男」。

原PO被罵到動怒，於是傳給女友被咬的照片攤牌說：「出去一次你就咬我一次」、「從乾坤圈咬到風火輪，又從風火輪咬成了奧運五環，再來幾次我怕你咬出一個北京城！」。女友看後急忙認錯道歉：「因為太喜歡你才這樣」，可是卻沒承諾以後不再咬人。

網友看完紛紛爆笑留言「很多人的女友也有咬人怪癖，買一支磨牙棒給她咬就可以了」、「你女朋友上輩子可能吸血鬼，要是這樣你就慘了」。

(中時新聞網)