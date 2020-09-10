為防堵新冠肺炎各國祭出鎖國措施，航空旅運人次大減，疫情爆發後國內航空公司旅客量更減少了99％，桃園國際機場公司則利用這波疫情期間，進行北跑道刨鋪作業，工程順利驗收完工，今日上午10時正式開放使用。桃機公司總經理林祥生表示，南跑道刨鋪工程預計10月份施工，在機場公司成立即將滿10周年之際，以全新的南北跑道迎接下一個10年。

桃園機場指出，北跑道採柔性瀝青鋪面，全長3660公尺，上嵌1385盞燈具，施工面積達28萬2000平方公尺，比一個大安森林公園還大，北跑道此次刨鋪使用的SMA石膠泥瀝青混凝土高達4萬噸，動用機具672趟次、卡車1707車次、人員1922人次完成任務。

北跑道上午10時開放後，林祥生於與塔台通話的無線電中呼叫「桃園國際機場北跑道05左23右現在開放使用」，而因應塔台南起北落原則，10時30分迎來第一架航班於北跑道降落。

北跑道原規劃於2021年春節疏運後才封閉，為配合桃園機場高運量，擬採用夜間施工、日間開放的不停航作業模式。但疫情衝擊來得突然，交通部指示應藉機加速辦理設計、發包作業，因此期程提早於今年5月底封閉，且日夜連續施工大幅縮短工作期程，得以於100天之內完工開放使用。

林祥生表示，機場公司將持續推動南（05R／23L）跑道刨鋪工程，預計10月份封閉施工，在公司成立即將滿10周年之際，將以全新的南北跑道迎接下一個10年，持續提供高水準且安全的飛航服務。

(中時 )