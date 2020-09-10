丁允恭把局長室當砲房 陳玉珍問陳菊：有勇氣去查昔日愛將嗎？

前總統府發言人丁允恭，9日遭周刊踢爆過去任職高雄市政府新聞局長期間，上班時在辦公室和前女友發生性關係，引起社會譁然，立法委員陳玉珍接受《中時新聞網》訪問向監察院長陳菊喊話，「是不是有勇氣去偵查曾經的愛將，對丁允恭做出這樣有損公務員形象的行為進行調查」，認為民眾就可以從這一個事件，看監察院是否真能公正行使職權、發揮功能。

陳玉珍表示，民進黨政府用人只注重派系與關係，不管這個人私德有什麼問題，已經違反國家民主發展要追求的方向，包括近幾年幫推、投石兩家與綠營友好的公關公司標到許多總統府案子，都一再地顯示民進黨金權政治的腐敗，我們都應該唾棄這樣的行為。

陳玉珍感嘆的說，非常遺憾看到一個年輕女生，剛踏入社會就遇到有人用職場上的權力來欺騙她的感情，甚至還被逼迫墮胎，所以對她造成的傷害，不只是心理，身體也受到了影響，況且丁允恭這樣的作為，就表示他把自己的政治前途看的比生命還重要，如此偏頗行事顯然是德不配位，身為一個國家最高權力機關的發言人，事實上已經有損總統府的形象。

陳玉珍也勉勵爆料Y女，「人生難免遇到低潮，不要覺得碰到這樣的事件，人生就毀了，不要這樣悲觀的想，未來的日子還很美好，還這麼年輕，真的要繼續加油，要走出來。」

（攝影剪輯／邱子軒、陳宏睿）

(中時新聞網)