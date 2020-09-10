今年海峽論壇將於9月19日在廈門登場，國民黨請前立法院長王金平、黨祕書長李乾龍擔任正副團長率團參加，詢及團員名單，兼任國民黨主席的立委江啟臣說，此團去的時間很短，也是個民間交流，沒有必要複雜化，另與會者返台後要14天檢疫，能夠成行的人本來就有限，因此會讓此團與任務工作可以相對單純。

本屆海峽論壇延續「擴大民間交流」、「深化融合發展」的主題，以線上線下相結合方式開展各項交流，主會場設在廈門。活動除了安排論壇大會和青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流四大部分，還有其他30多場活動，提供兩岸青年與台商交流機會，並鼓勵台灣民眾以不同形式參與。

國民黨主席江啟臣請前立法院長王金平、黨祕書長李乾龍擔任正副團長，目前代表團維持10人，詢及團員名單，江啟臣上午結束國民黨團大會受訪表示，這是很單純的團，過去的時間很短，再加上是民間交流活動，沒有必要複雜化，另因疫情期間，與會者返台後要14天檢疫，能夠成行的人本來就有限，因此會讓此團與任務工作可以相對單純。

至於將和對岸談論的重點，江啟臣說，兩岸關係雖然緊張，但也不能放棄任何溝通交流機會，內容的部分還會再和王金平討論。被問到總統府證實蔡英文總統與王金平會面時，王曾提到可能應邀出席海峽論壇，江說，這部分他不清楚。

(中時 )