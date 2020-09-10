台北市政府與高雄市政府在2011年曾經積欠勞保局應負擔的勞保就保費用分別達316.11億元及225.02億元，各縣市積欠保費規模甚至逾560億元，嚴重影響勞就保財務，政府因而修法並在2012年7月上路，把原先應由直轄市負擔的勞保保費改由中央全額補助，而先前的欠款歷經多年還款，目前僅剩高雄市的31.16億元，終於要在明年全部還清。

會積欠保費的原因，主要是早期直轄市政府認為有很多非設籍在該市的勞工，但卻由其負擔保費補助款不合理而拒絕還款，勞保條例因而在2012修正補助款全額由中央政府負擔。

而欠費最多的台北市政府已在2018年還清所有保費欠款，其次的高雄市則預計在明年還清。高雄市政府一度因財政困難，未按時還款，甚至遭勞保局扣押47筆土地，甚至還不排除要強制執行，最後經協調後才未執行。

勞動部官員表示，勞動部在2010年至2018年台北市政府還款期間共提供185億元補助；而加計明年提供的11.5億元預算，一共在2010年至2021年間補助高雄市政府78億元；至於是否有對縣市欠費加計利息或滯納金？勞保局官員說，目前法規並無相關規定，因此未對縣市加徵滯納金。

(中時 )