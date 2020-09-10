中天主播簡至豪主持《小豪出任務》又有新挑戰，日前和團員蔣承慈一起到北海岸龍洞挑戰戶外攀岩，過程艱辛讓簡至豪直呼：「這是我出任務有史以來，最累、最想放棄的一次！」他透露攀岩是全身性運動，過程中必須持續動腦思考，不斷挑戰身體極限，除了肌耐力外，也相當考驗攀爬技巧，能有效增加身體柔軟度、協調感、體力、集中力與平衡感，雖然很累卻也令他難忘。

簡至豪透露攀岩是全身性運動，過程中必須持續動腦思考，不斷挑戰身體極限，除了肌耐力外，也相當考驗攀爬技巧。（圖／中天提供）

「一定要去一下龍洞，才有夏天的感覺！」簡至豪一去就愛上，不過這次不僅僅是去玩水而已，龍洞地質堅硬，是深受攀岩玩家喜愛的北台灣天然戶外攀岩場，這裡有上百條攀登路線，是全國最大的天然攀岩場，可以在浪濤聲中，感受登頂的感動。《小豪出任務》團隊這次是挑戰攻頂龍洞的鐘塔區域，簡至豪認為，鐘塔的內凹ㄈ字形是最為困難的部分，中途雖然可暫停稍喘口氣，但注意力也不得閒，必須眼觀八方，尋找下一次邁步踩踏的支持點，因此攀岩不僅是體力的挑戰，也是意志力的考驗。

儘管有教練指導，但知易行難，簡至豪笑說只有剛出發時有確實做到，後面根本在亂動，甚至下意識用雙手去撐，結果反而耗費大量體力，讓他苦不堪言！簡至豪強烈建議喜愛極限運動的民眾可以來挑戰，由於天然岩石邊緣鋒利，攀登時不妨穿著長褲，避免劃傷。他自曝，攀岩過程中內心不斷天人交戰，好幾次思考要不要放棄挑戰，最後拚著一口氣，使盡吃奶的力氣才順利攻頂，欣賞完美麗的海岸線，再垂降回地面！

不光完成戶外攀岩和垂降，竟然還有「跳水」一項，早已氣力散盡的簡至豪一行人如何成功完成任務，精彩的內容請鎖定本週五、六（11、12日）中天新聞台52頻道下午1點《小豪出任務》，或上中天新聞CH52 YouTube觀看系列完整影片，記得訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，上新片不怕錯過！

小豪出任務#6》解鎖基隆河快艇衝浪 ‧ 技巧親民「80%初學者會成功」｜2020.09.05

(中時新聞網)