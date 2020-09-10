總統府發言人丁允恭被爆緋聞請辭下台，曾擔任過丁允恭老闆的前民進黨立委沈富雄今天表示，丁允恭擔任他的立委助理兩三週就離職，「問題是他們在我這裡難以自處，在別處卻一路順風終至翻船，不同之處在助理還是在老闆？」

丁允恭驚爆劈腿4女，還勸懷孕女友墮胎，任職高雄市府新聞局長期間，竟在局長室的辦公桌做「雙人運動」，沈富雄今天在臉書評論「我那些出了名的助理們」。

他說自己一共當了四任12年立委，前後約有160名助理經過他門下，他們大都品學兼優，當助理只是過客，平均不出一年，或出國深造，或通過高考，走律師、司法官之路，他們都低調沉穏，不求聞達，即便後來有人官達行政院長辦公室主任，大名亦少在報端出現。

但沈富雄列舉有三個例外：潘恆旭、丁復華和丁允恭，他說，這三位最近都大出風頭，不過媒體都沒有提及他們曾是他的助理，他們在職時間更短，除了丁復華外，其餘兩位大都只有兩三週，位子沒有坐熱，即默默離去，甚至不辭而別。

沈富雄認為，或許，他們都胸懷大志，慕名而來，但不旋踵，即發覺志趣不合，水土不服而去。古人說：「良禽擇木而棲」，「是我非良材，還是這些人非良禽？奧妙之處頗堪玩味」。

他說，潘恆旭褒貶未定，丁復華與丁允恭則分別栽在自己手裡，一為利、一為色，道理至為淺顯，「問題是他們在我這裡難以自處，在別處卻一路順風終至翻船，不同之處在助理還是在老闆？」

(中時 )