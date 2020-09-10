八貫(1342)8月營收月成長18.49%，創下今年單月新高。八貫表示下半年因疫情受益的產業訂單會持續成長，看好全年營運審慎樂觀以待。

八貫8月營收1.49億元，月增18.49%、年減14.42%；累計前8月營收9.97億元，年增2.66%。

八貫表示，公司深耕高端醫療之機能性布料與成品，今年因新冠疫情肆虐，歐美醫療資源需求持續強勁，推升公司醫療產品出貨向上成長；另一方面，隨各國疫情解封對戶外休閒管制開放，歐美民眾崇尚戶外休閒活動而逐漸回復常態，亦帶動戶外產品訂單逐步回溫；8月份在醫療及戶外兩大產品線出貨暢旺下，推升8月營收1.49億元，創下今年單月新高，以目前的市場狀態來看，預期下半年因疫情受益的產業訂單會持續成長，加上部分遞延出貨的訂單漸恢復出貨，看好全年營運審慎樂觀以待。

此外，八貫為全球少數擁有TPU研發、並具有二次/三次加工的技術能力，專攻與醫療、救生、戶外有關之高階產品，客戶多為歐美知名一線品牌大廠，所研發之逃生滑梯布料歷經2年通過原廠嚴格驗證，上月已接獲正式訂單，將於第四季陸續出貨，對下半年業績將有明顯挹注。

另外，八貫產品全在台灣宜蘭製造，TPU機能性布料應用愈來愈廣泛，因應市場規模及應用領域持續成長，已斥資近4億元在宜蘭龍德工業區興建占地3千坪新廠區，並已取得經濟部「根留台灣企業」資格核定及ISO 14001認證，規劃導入智慧化高周波產線，預計明年第二季量產，將為公司中長期營運再添動能。

(時報資訊)