中鋼10月及第四季盤價開高，鋼市第三季復甦確立，第四季鋼價旺季預期仍有撐；下游燁輝(2023)、盛餘(2029)隨著市況逐步增溫，8月營收比7月成長均達兩位數，惟低於去年同期；下游廠因外銷拉貨力道仍不強，因此對於後市鋼價看法較中立。

中鋼10月及第四季盤價開高，各產品漲價在每公噸500～1000元，平均漲幅3.36%；中鴻也全面調漲9月內銷熱、冷軋、熱鍍鋅等鋼品盤價，每噸上漲700元，外銷每噸調漲30～40美元，連續3個月開漲盤。中鋼看好第四季鋼市旺季需求進一步成長。

整體而言，上游廠看好第四季為傳統鋼鐵業旺季，加上各國積極復工、加速推動公共工程，用鋼需求可望再優於第三季，並推升價格將續揚或支撐在一定水位。

下游鍍鋅鋼廠盛餘、燁輝同步預期鋼鐵市況已步出谷底，對後市需求回溫看法則相對上游偏中立，認為後市仍要看終端需求能否順利回升，目前整體拉貨力道相對過往仍較保守。

盛餘8月營收8.01億元，比7月的6.49億元明顯增加約23.4%，但年減12.94%；前8月營收58.58億元，年減11.3%。第三季起鋼價回溫，盛餘內銷訂單持穩，外銷需求力道回溫但不強勁。

燁輝8月營收47.81億元，比7月的40.79億元明顯增加約17.2%，年減幅度收斂至8.75%；前8月營收342.24億元，年減15.9%。燁輝大陸常熟廠受惠中國營建、家電及車市持續回暖，冷軋、鍍鋅需求強勁，第三季加上業外收益，營運挑戰轉盈。

(時報資訊)