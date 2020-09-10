油茶採收季將屆，南投縣仁愛鄉的特用作物產銷班，經過農委會林業試驗所輔導榨油品質管控，油品初試啼聲榮獲「比利時國際風味暨品質評鑑所油品類2020年優秀味覺獎章」一星及二星獎項的高度評價，此一獎項象徵國際對於林業試驗所輔導油茶產業的肯定。

林業試驗所長張彬表示，近年來林業試驗所與原住民族委員會協助原鄉推動循環經濟，並將農業科技導入部落，常遇到的問題就是油茶果實的成熟期長。國內的農民長期以來習慣全區一次性採收，工人只管採收量而不考慮油茶鮮果是否須再成熟，也因此造成過早採收，導致當年的採收鮮果量雖然不見減少，但是所製成的苦茶油量卻減少。此外工人為避免失重常使用塑膠袋，使得油茶果因為自體生熱造成黴菌生長，影響苦茶油的品質。

林試所因此建議農民應採用油茶園林下張網的方式收集自然成熟落果，在油茶籽初熟至成熟末期間，林下架設張網並收集自然落果及茶籽，採收頻率可每週1次，豐產期增至每週2至3次，若是把黑網或防水布直鋪在地面則不建議使用。

對於無法在林下張網的油茶園，林試所指出，應在茶實採收保持新鮮狀況下，使用紙箱裝箱並立即送到乾燥室，配合低溫植物細胞水萃取技術，進行油茶鮮果低溫乾燥，乾燥後結果種子發黴率可降至0.1%以下。

為改善榨油的油品品質，南投縣仁愛鄉的特用作物產銷班也在今年4月向林業試驗所學習榨油品質管控相關知識外，並將所榨出的油品送到第三公證單位進行各項農藥殘留檢測，檢測結果不但均為零檢出，油品品質更是榮獲位於「比利時布魯塞爾的國際風味暨品質評鑑所油品類2020年優秀味覺獎章」一星及二星獎項的高度評價。此一獎項象徵林業試驗所對於輔導油茶產業的肯定。

(工商 )