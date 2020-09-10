南投縣某高中爆出一名男學生性侵女同學長達2年，逼對方口交、性侵還拍下不雅照，嗆聲自己爸爸是警察，若敢說出去就公布裸照。現在又有消息傳出，該名男高中生還涉入其他案件，目前警方正在一併調查中。

這起男高中生疑似長期性侵女同學案，又是透過網路爆發出來。1名網友在臉書社團《爆料公社》發文，指南投某高中有女同學長期遭男同學性侵，從高一就被威脅幫男同學口交，多次性侵還拍下裸照；男同學更嗆聲，自己的爸爸就是警察，若敢說出去，就曝光裸照，並且還要爸爸對其家人不利等，讓女同學心生畏懼。

爆料指出，女同學曾到派出所報案，但警方疑似冷處理、偏袒護短；爆料者也質疑校方並未妥處理，繼續讓2人同班，到高三才分班。

對此，校方回應，為保護學生，不做太多回應，也強調針對性平、霸凌、毒品等重大案件均會介入處理，依法規處理。至於網上爆料者內容不實，並公開附上男學生照片，對此已向警方報案。

而草屯警分局今天（10日）上午也出面表示，此案件在4月即受理偵辦，也移請司法機關辦理，絕無徇私護短。

不過，在網友發文當天，偵查隊警員留言，指該案在4月中旬依法偵辦後，在6月已移送少年法庭審理。外界質疑，此案為何拖2個月才移送少年法庭審理？

草屯警分局強調，一切依法律程序偵訊，移送司法機關，沒有外界所揣測的循私偏短等行為，也呼籲民眾不要在網路上做揣測，避免衍伸出法律問題。

另據ETtoday報導，這名男學生是班上的風雲人物，不過，他在此案之前疑似曾犯下其他案件，警方正一併調查中。而校方則表示，男學生因「換班後適應不良」目前都在家休養，沒去學校上課。

★《中時新聞網》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113

(中時新聞網)