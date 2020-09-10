1支5人登山隊伍，昨自南投縣能高越嶺國家步道屯原登山口入山後，預計攀登能高越嶺西段，今早途經位於花蓮縣秀林鄉、海拔3105公尺的卡賀爾山時，51歲高姓男山友不慎遭縄索勒住脖子休克，縣消防局說，心肺復甦術進行1小時，仍無生命跡象，因山區雲霧，直升機到達仍無法執行吊掛。將與南投救難人員集結後徒步上山馳援，預計最快明天下午抵達事故地。

花蓮縣救災救護第二大隊長王明忠說，今早10點28分獲報，一行5人隊伍攀登能高越嶺，其中擔任原住民語翻譯的山友，在攀登卡賀爾山途中，因不明原因不慎遭縄索勒住脖子，目前休克正在進行心肺復甦術。不過截至中午掌握最新狀況，男子無生命跡象。

消防局申請空勤支援，約11點14分起飛、11點半抵達目標上空，但因山區濃霧視線不佳，無法順利吊掛，目前已集結人力自中橫上山，將與南投仁愛分隊救難人員從屯原登山口按登山隊伍原路線徒步入山，預計最快明天下午抵達目的地。

王明忠說，壽豐分隊首梯共出動2名人力與南投仁愛分隊救難人員集結上山，同時也將視天候狀況，申請直升機馳援，盼早日將患者接駁下山。

(中時 )