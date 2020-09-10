受新冠肺炎疫情影響，社會運作模式受劇烈衝擊，藝術展演樣態也必須有所突破，台灣師範大學設計系教授黃心健帶領團隊，領銜打造「VR台灣萬花筒」，以網路拉近社交距離的隔閡，並借重VR科技，克服親臨藝術展演現場的必要性，將代表參加2020年奧地利電子藝術節線上會展。

2020年奧地利電子藝術節(ARS ELECTRONICA FESTIVAL)以《進入克卜勒的花園》（In Kepler’s Gardens）作為主題，除了傳統的實體展出，也因應疫情，規畫虛擬線上會展，廣邀來自世界各地120個重要的VR創作團隊共襄盛舉，以新的藝術觀看形式，探討民主、生態、科技、人文等重要議題。

受新冠肺炎疫情影響，社會運作模式受劇烈衝擊，藝術展演樣態也必須有所突破，如今仰賴VR科技，替觀眾體驗現場感。（台師大提供／李侑珊台北傳真）

黃心健擅長多媒體藝術領域創作，為威尼斯影展VR類型最佳體驗獎得主，並曾帶領設計系學生前往歐洲藝術展覽會場進行VR作品的布展實習，奧地利電子藝術節主辦單位今年因此特別邀請他參展。

黃心健今年將以《台灣萬花筒》（Taipei Garden ： Kaleidoscope of Taiwan）為策展主軸，號召集結我國優秀的導演及製作團隊，組成台灣VR藝術國家隊，展出精彩作品，其中包含：黃心健《失身記》VR全集、邱立偉導演《小貓巴克里》VR、王世偉導演《百年蜃樓尋妖記》VR、胡縉祥《Upload not Complete》VR互動藝術、黃心健／張文杰《郭雪湖：望鄉三態》VR／AR等12件作品。

黃心健提到，本次率團參展作品，內容涵蓋自然、環境、歷史、政治與民俗等台灣在地文化，強化科技藝術與人文資源間的鏈結，盼望能在「後疫情時代」透過VR作品將台灣推向國際，展現我國創作人才的潛力。

台師大表示，本次精彩展覽內容，亦預計於返國後安排在「高雄市立美術館」進行，屆時國人將再一次完整飽覽這些精采的VR作品。

台師大也提到，奧地利電子藝術節亦保留現場實體展出，特規劃8K Deep Space專區與黃心健教授合作，發表2020年新作《穿越身體》(Through the Body)沉浸式劇場。本作品由黃心健擔任導演、文化內容策進院(TAICCA)贊助、台師大美術館協辦，透過8K高畫質投影技術，嘗試讓觀者不需配戴VR裝置，即可擁有身歷其境的觀影體驗。

台師大並指出，校內藝術學院也在黃心健老師的主導下，全力規劃「數位科技藝術學分學程」，預計將在2021年起開放修課，以期加強台師大在人文與科技間的應用鏈結。

(旺報 )