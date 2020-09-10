大陸最早爆發新冠疫情肺炎的湖北省武漢市，在疫情爆發後宣布原有的63條國際及地區航線全面停航。

如今在大陸疫情趨緩後，武漢也逐步恢復民生經濟與交通航線。據陸媒披露，大陸國家民航局9日已同意武漢天河機場分階段、有限度地恢復國際客運航線。 武漢在16日將迎來首條國際客運航線復航，首個航班為武漢-首爾航線。

武漢市民航辦負責人李亦卓表示，目前已有10幾家外國籍航空公司申請恢復往返武漢的國際民航航線。他指出，武漢九省通衢，作為中間轉運站的能力相當強，旅客可通往全大陸。所以境外航空公司非常迫切地想恢復往返武漢的客運航線。

據統計，截至8月底，武漢天河機場已復航大陸境內73個航點的客運航線，旅客流量和班機架次從復運一開始的日均3000人、起降80架次，高速回升至目前單日最高旅客吞吐量6萬人次以上，單日起降架次450架次以上，大陸國內航運日吞吐量已恢復至去年同期的90％以上。

(中時 )