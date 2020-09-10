台南市長黃偉哲10日上午前往安南區一家供應國中小營養午餐的團膳業者視察，雙方簽署「只用國產豬」約定，台南市餐盒食品公會趁機陳情，要求調高台南市營養午餐費，黃偉哲承諾會參考各縣市價格，討論給予補助。

美國豬、牛肉進口話題燃燒全台，民眾最擔心的就是學童未來營養午餐的肉類產地來源，黃偉哲10日上午前往供應台南市營養午餐的大佳便當廠和順廠視察，18家校園團膳業者聯名簽署，一律使用國產豬肉。

台南市長黃偉哲與供應學校的營養午餐業者一起簽署「只用國產豬」約定。（台南市衛生局提供／程炳璋台南傳真）

大佳便當店老闆蔡政祐同時是台南餐盒食品公會理事長，現場供有18家校園團膳業者參與簽署儀式，業者趁機反應，未來使用國產豬肉，會造成食材成本增加，希望政府提高營養午餐費用。

業者表示，台南市營養午餐費35元至45元之間，為六都最低，甚至比花蓮、彰化非直轄市的縣市還低，應該酌量調整。

台南市長黃偉哲（米黃背心者）與18家供應學校的營養午餐業者一起承諾未來營養午餐只用國產豬肉。（台南市衛生局提供／程炳璋台南傳真）

黃偉哲表示，會向中央反應，針對使用國產肉品的業者，討論可否給予補助，至於調升營養午餐的經費問題，他當場要求跨局處參考全台各縣市的營養午餐費，以及政府所補助的費用，討論做最佳的調整跟考量。

台南市教育局表示，營養午餐費部分由家長負擔，價格調高須考量部分家境貧困的的學生家長能力，另外台南市屬農產品主產地，取得食材的成本也相對較低。

黃偉哲表示，台南市政府下一步將與供應企業團膳的廠商接洽，善盡宣導及監督責任，讓市民吃得健康。

(中時 )