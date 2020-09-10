現今環保意識抬頭，為減少空氣汙染，電動車成為政府推廣的交通工具，而電動巴士也逐漸變多，但在事故搶救處置上是新的領域，桃園市消防局第四大隊圳頂、大溪分隊利用自暇時間前往電動巴士總站，邀請廠方工程師為消防員講解緊急應變處理原則，防患未然。

電動巴士消防訓練，消防員守護民眾安全。（呂筱蟬攝）

消防人員指出，電動巴士雖環保便利，但在事故搶救處置上是新的領域。每款式電動巴士在研發製造上不盡相同，在搶救上不僅要面對火勢上的危險，車內大容量的電池所產生的電擊危害更是消防人員在執行搶救上的一大風險，這次特別前往取經，了解電動巴士車內高壓電路緊急斷電處置，施行破壞救助勤務時如何避開電擊危險，以及車輛起火時的有效進行滅火動作等。

電動巴士消防訓練，消防員守護民眾安全。（呂筱蟬攝）

消防局第四大隊大隊長戴明杉表示，電動車是未來車輛發展趨勢，每種品牌車輛所使用電池容量及安裝位置均不盡相同，在搶救危險性上亦高於一般車種。消防員利用時間來學習新的專業知識與技能，將來在災害搶救上不僅能於第一時間緊急遮斷電達到自我防護，更能保護民眾的安全。

(中時 )